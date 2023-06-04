Haberler Magazin JURRASIC WORLD FİLMİNİN KONUSU NE? Jurrasic World oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

JURRASIC WORLD FİLMİNİN KONUSU NE? Jurrasic World oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Colin Trevorrow'un oturduğu Jurrasic World filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. 2015 yapımı başarılı animasyon Jurrasic World hakkında arama motorlarında araştırılan 'Jurrasic World filminin konusu ne? Jurrasic World oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 12:30
JURRASIC WORLD FİLMİNİN KONUSU NE? Jurrasic World oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Jurrasic World filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Colin Trevorrow'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Jurrasic World filminin konusu ne? Jurrasic World oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

JURRASIC WORLD FİLMİNİN KONUSU NE?

"Jurassic World" filmi, Steven Spielberg tarafından yaratılan "Jurassic Park" serisinin devamı niteliğindedir. Filmin konusu, önceden başarısızlıkla sonuçlanan Jurassic Park projesinden yıllar sonra, Isla Nublar adlı bir adada kurulan ve dinozorların yaşadığı bir tema parkı olan "Jurassic World"e odaklanır.

Jurassic World, başarılı bir şekilde ziyaretçi çeken bir park haline gelmiştir. Ancak insanların ilgisini canlı tutmak için park yönetimi, yeni bir yaratık olan ve hibrit bir dinozor olan Indominus Rex'i yaratır. Ancak Indominus Rex beklenmedik şekilde kontrol dışına çıkar ve adadaki diğer dinozorları da tehdit etmeye başlar.

JURRASIC WORLD OYUNCULARI KİM?

  • Bryce Dallas Howard
  • Chris Pratt
  • Nick Robinson
  • Ty Simpkins
  • Katie McGrath
  • Irrfan Khan
  • Lauren Lapkus

JURRASIC WORLD FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Jurrasic World filminin yapım yılı 2015'tir.

DİĞER
Kardeşlerim dizisinde Şevval ve Suzan karşı karşıya!
Sibel Can'ın kızı Melisa, oğlu Engincan ve gelini Merve'den düşman çatlatan anlar! O pozları gören yorum yağmuruna tuttu: "Muhteşem üçlü..."
Derbi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim...
Nathan Redmond'dan çarpıcı sözler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
İyi Olan Kazansın filminin konusu ne?
Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek?
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
2023 LGS sayısal, sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor G.Saray'a şok haber! Üç dünya devi Icardi'yi istiyor 12:19
G.Saray-F.Bahçe derbisinin VAR'ı açıklandı! G.Saray-F.Bahçe derbisinin VAR'ı açıklandı! 12:07
Nathan Redmond'dan çarpıcı sözler! Nathan Redmond'dan çarpıcı sözler! 12:05
Tarih verildi! Zaha ile kritik görüşme Tarih verildi! Zaha ile kritik görüşme 11:58
G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? 11:54
Hatayspor'da ayrılık resmen açıkladı! Hatayspor'da ayrılık resmen açıkladı! 11:39
Daha Eski
Espanyol - Almeria maçı saat kaçta? Espanyol - Almeria maçı saat kaçta? 11:31
Elche - Cadiz maçı saat kaçta? Elche - Cadiz maçı saat kaçta? 11:29
Derbi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim... Derbi öncesi flaş gelişme! Fatih Terim... 11:27
Fırtına rövanşı aldı! İç sahada... Fırtına rövanşı aldı! İç sahada... 11:26
Real Valladolid - Getafe maçı saat kaçta? Real Valladolid - Getafe maçı saat kaçta? 11:24
F.Bahçe bombaları patlatıyor! 53 milyon Euro... F.Bahçe bombaları patlatıyor! 53 milyon Euro... 11:24