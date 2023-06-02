Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 2 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 2 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 2 Haziran 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Sembolü hangi yarışmacı aldı? Tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 13:20 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 13:30
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 2 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor mücadelesi hız kesmeden kıran kırana devam ediyor. Takımlar, finale adını yazdırmak için varını yoğunu ortaya koyarak performans sergiliyor. 2 Haziran Cuma günü kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununa çıkacak. İşte, Survivor'da haftanın dokunulmazlık oyununu kazanan isim...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım mücadeleleri durdurak bilmeden sürüyor. 2 Haziran Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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