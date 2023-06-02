SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 2 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor mücadelesi hız kesmeden kıran kırana devam ediyor. Takımlar, finale adını yazdırmak için varını yoğunu ortaya koyarak performans sergiliyor. 2 Haziran Cuma günü kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununa çıkacak. İşte, Survivor'da haftanın dokunulmazlık oyununu kazanan isim...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım mücadeleleri durdurak bilmeden sürüyor. 2 Haziran Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.