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SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sembolü kim aldı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken 3. dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 29 Mayıs 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Sembolü hangi yarışmacı aldı? Tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:00
SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sembolü kim aldı?

Survivor mücadelesi hız kesmeden kıran kırana devam ediyor. Takımlar, finale adını yazdırmak için varını yoğunu ortaya koyarak performans sergiliyor. 29 Mayıs Pazartesi günü kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ikinci dokunulmazlık oyununa çıktı... İşte, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim...

SURVIVOR'DA ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım mücadeleleri durdurak bilmeden sürüyor. 29 Mayıs Pazartsi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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