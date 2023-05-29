SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sembolü kim aldı?

Survivor mücadelesi hız kesmeden kıran kırana devam ediyor. Takımlar, finale adını yazdırmak için varını yoğunu ortaya koyarak performans sergiliyor. 29 Mayıs Pazartesi günü kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ikinci dokunulmazlık oyununa çıktı... İşte, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim...

SURVIVOR'DA ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım mücadeleleri durdurak bilmeden sürüyor. 29 Mayıs Pazartsi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.