SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI BELLİ OLDU! 28 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor mücadelesi hız kesmeden kıran kırana devam ediyor. Takımlar, finale adını yazdırmak için varını yoğunu ortaya koyarak performans sergiliyor. 28 Mayıs Pazar günü kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ikinci dokunulmazlık oyununa çıktı... İşte, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim...

SURVIVOR'DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım mücadeleleri durdurak bilmeden sürüyor. Pazar akşamı Survivor'da yarışmacılar kinci dokunulmazlık oyununa çıktı.İkinci dokunulmazlığı Kazanan isim Yusuf oldu. Haftanın ilk adayı Nefise olmuştu. İkinci isim olarak da Cansu seçildi.