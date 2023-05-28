Haberler Magazin SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI BELLİ OLDU! 28 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI BELLİ OLDU! 28 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Heyecan dolu yarışmada haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için takımlar mücadele verdi. Dokunulmazlık sonunda kaybeden takımdan bir isim daha eleme potasına giriyor. Pazar akşamı kırmızı ve mavi takım yarışmacıları zorlu bir mücadele verdi. Peki, 28 Mayıs Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 01:30
SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI BELLİ OLDU! 28 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor mücadelesi hız kesmeden kıran kırana devam ediyor. Takımlar, finale adını yazdırmak için varını yoğunu ortaya koyarak performans sergiliyor. 28 Mayıs Pazar günü kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ikinci dokunulmazlık oyununa çıktı... İşte, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim...

SURVIVOR'DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım mücadeleleri durdurak bilmeden sürüyor. Pazar akşamı Survivor'da yarışmacılar kinci dokunulmazlık oyununa çıktı.İkinci dokunulmazlığı Kazanan isim Yusuf oldu. Haftanın ilk adayı Nefise olmuştu. İkinci isim olarak da Cansu seçildi.

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