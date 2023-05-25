Haberler Magazin SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da eleme ne zaman?

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da eleme ne zaman?

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen yarışma programında bu hafta büyük bir sürpriz yaşanacak. Yarışmacılar iletişim ödülünü kazanmak için yarışacak. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor'da adaya kim veda edecek? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 15:50 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 16:00
SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da eleme ne zaman?

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 25 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak bölümde iletişim oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 25 Mayıs Perşembe günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

25 MAYIS PERŞEMBE SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

25 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak bölümde iletişim oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. iletişim oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
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