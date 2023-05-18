SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da eleme ne zaman?

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 18 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak bölümde iletişim oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 18 Mayıs Perşembe günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

18 MAYIS PERŞEMBE SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

18 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak bölümde iletişim oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. iletişim oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.