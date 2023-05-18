SURVİVOR 18 MAYIS KİM ELENDİ? 18 Mayıs Survivor'da adaya veda isim belli oldu!

Survivor heyecanı devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, dokunulmazlık için karşılaştı. Yarışmacılar zorlu dokunulmazlık parkurunda olağanüstü performanslar sergilendi. İşte, Survivor eleme adayları...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI

Mavi ve kırmızı takımın dokunulmazlık karşılaşması kıran kırana geçti. Son yarışı kazanan kırmızı takım, dokunulmazlığın sahibi oldu ve mavi takımdan eleme adayı çıkarıldı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Oylama sonucu Survivor'a veda eden son isim Kürşat oldu.