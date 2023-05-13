Haberler Magazin 📺Kardeşlerim 90. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - ATV Kardeşlerim son bölüm izle

📺Kardeşlerim 90. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - ATV Kardeşlerim son bölüm izle

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 90. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kardeşlerim dizisi, geçen haftaki heyecanlı bölümünün ardından yeni bölümüyle 13 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 90. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 90. ve 13 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 19:10
📺Kardeşlerim 90. bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - ATV Kardeşlerim son bölüm izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonunda yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattıracak. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 13 Mayıs Cumartesi ekranlara gelen 90. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 90. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM 90. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 90. BÖLÜM KONUSU

"Seni ararken, kendimi kaybetmekten yoruldum!"

Orhan, uğradığı sinsi iftira yüzünden, son derece öfkeli ve bir o kadar da boynu bükük haldedir. Tüm çocuklar, bu sefer de Bahar'a yardımcı olmak için sürpriz bir etkinlikte, yeniden bir araya gelirler. Elif, Aybike'yi çok büyük hayal kırıklığına uğratacak birisiyle iş birliği yaparken, Berk'le arasındaki ipler de gün geçtikçe gerilmeye devam eder. Yaşadıklarının ağırlığı ve baskısı altında artık ezilmek istemeyen Süsen, hayati bir hamle yapar.

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