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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 11 Mayıs Perşembe tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 11 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 13:50
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 11 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 11 Mayıs Perşembe günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

11 MAYIS PERŞEMBE SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

11 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Ödül oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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