Haberler Magazin Sıla'dan İlker Kaleli için romantik paylaşım! İlker Kaleli'nin doğum gününü böyle kutladı...

Sıla'dan İlker Kaleli için romantik paylaşım! İlker Kaleli'nin doğum gününü böyle kutladı...

Uzun süredir birliktelik yaşayan şarkıcı Sıla Gencoğlu ile İlker Kaleli, Sıla'nın son paylaşımı ile yine gündeme geldi. Sıla, 39 yaşına giren erkek arkadaşı İlker Kaleli'nin doğum gününü ramantik bir paylaşım ile kutladı.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 15:41 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 15:44
Sıla'dan İlker Kaleli için romantik paylaşım! İlker Kaleli'nin doğum gününü böyle kutladı...

Uzun süredir birliktelik yaşayan şarkıcı Sıla ile oyuncu İlker Kaleli, magazin takipçilerinin gündeminde yeniden yer aldı. Sıla, 39 yaşına giren İlker Kaleli için romantik bir doğum günü paylaşımı yaptı. Sıla paylaşımda, "Yeni yaşın kutlu olsun sevgilim. Her yeni günün, gecen coşkuyla, bollukla, bereketle, sağlıkla kutlu olsun. Hayat bugün nereden baksan öpücük ve kurabiye..." ifadelerini kullandı. Şarkıcı, Kaleli'yi çektiği anları takipçileriyle paylaştı. Sıla'nın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

İŞTE SILA'NIN ROMANTİK PAYLAŞIMI!

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