Haberler Magazin SURVIVOR'DA 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 9 Mayıs Survivor 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR'DA 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 9 Mayıs Survivor 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Heyecan dolu yarışmada son olarak haftanın dördüncü dokunulmazlık mücalesi gerçekleşti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlık için parkura çıktı. Kaybeden takımdan bir isim eleme adayı seçildi. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar....

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 01:30 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 01:40
SURVIVOR'DA 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 9 Mayıs Survivor 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor heyecanı devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, dokunulmazlık için karşılaştı. Yarışmacılar zorlu dokunulmazlık parkurunda olağanüstü performanslar sergilendi. İşte, Survivor eleme adayları...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI

Mavi ve kırmızı takımın dokunulmazlık karşılaşması kıran kırana geçti. Son yarışı kazanan kırmızı takım, dokunulmazlığın sahibi oldu ve mavi takımdan eleme adayı çıkarıldı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da eleme adayı belirlendi. Mavi takımdan Asena haftanın 4. eleme adayı oldu.

DİĞER
O yorumlara sessiz kalamadı... Almeda Abazi'den takipçisine sert çıkış! "Kim olduğunu biliyorum" diyerek verdi veriştirdi!
SON DAKİKA: 62 yaşındaki Kibariye’yi hayranı hastanelik etti! O anları görenler neye uğradığını şaşırdı! İşte sağlık durumu...
Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya
Zaniolo gidiyor Belçikalı yıldız geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor 3. eleme adayı kim oldu? (8 Mayıs)
SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNU
Asgari ücret ara zammı ne kadar olacak?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
MEMUR ZAMMI MÜJDESİ! Başkan Erdoğan açıkladı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kostas Sloukas: F.Bahçe bizi zor duruma düşürdü Kostas Sloukas: F.Bahçe bizi zor duruma düşürdü 00:04
Bernabeu'da kazanan çıkmadı! Bernabeu'da kazanan çıkmadı! 23:53
Asist İlkay'dan gol De Bruyne'den Asist İlkay'dan gol De Bruyne'den 23:40
F.Bahçe Beko EuroLeague'e veda etti! F.Bahçe Beko EuroLeague'e veda etti! 23:36
Eintracht Frankfurt'ta flaş ayrılık! Eintracht Frankfurt'ta flaş ayrılık! 22:10
Real Madrid - Manchester City maçı CANLI Real Madrid - Manchester City maçı CANLI 21:58
Daha Eski
Fenerbahçe final serisinde 2-0 öne geçti! Fenerbahçe final serisinde 2-0 öne geçti! 21:43
Altınordu-Erzurumspor maçının biletleri satışa çıktı Altınordu-Erzurumspor maçının biletleri satışa çıktı 21:20
Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya Timur'dan flaş transfer! A Milli yıldız imzaya 20:33
Dani Alves'in tutukluluğu devam edecek! Dani Alves'in tutukluluğu devam edecek! 20:19
Ziraat Bankkart Halkbank'ı devirdi! Ziraat Bankkart Halkbank'ı devirdi! 19:37
Olympiakos - F.Bahçe Beko | CANLI Olympiakos - F.Bahçe Beko | CANLI 19:24