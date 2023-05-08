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SURVIVOR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU? 8 Mayıs Survivor 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Heyecan dolu yarışmada son olarak haftanın üçüncü dokunulmazlık mücalesi gerçekleşti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, hem ödül hem de dokunulmazlık için parkura çıktı. Kırmızı takım uzun sürenin ardından ilk kez kazanmanın tadına vararak 3. dokunulmazlık oyununda performans sergiledi. Mavi takım ise yeniden kazandığı günlere dönmek için yarıştı. Peki, Survivor'da 3. dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 01:03 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 01:04
SURVIVOR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU? 8 Mayıs Survivor 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan devam ederken kırmızı ve mavi takım yarışmacıları finale adını yazdırmak için sıra dışı rekabete imza atıyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda aynı zamanda kazanan muhteşem bir ödül de veriliyor. İşte, 8 Mayıs Survivor eleme adayları...

SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıran kırana performanslar! Survivor'da 8 Mayıs Pazartesi günü yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununa çıktı. Oyunu kazanan aynı zamanda ödülü de elde ediyordur. Dokunulmazlık yarışının ödülü ise duş, yemek ve birbirinden eğlenceli oyunlar oldu.

Yarışın ilk turunu kırmızılılar, ikinci turunu da mavililer aldı. En iyilerde ise dokunulmazlığın sahibi kırmızı takım oldu.

YAŞANAN KAZA HERKESİ KORKUTTU!

Dokunulmazlık oyununun açılışını yapan Asena ve Cansu'nun mücadelesi sırasında yürekleri ağıza getiren bir kaza yaşandı. Cansu, suya atladığı sırada 'çok acıyor' diyerek sudan çıkamadı. Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu anında müdahalede bulundu. Bileğinde acı olan Cansu, önlem amacı ile hastaneye götürüldü.

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI

İlk eleme adayı kırmızı takımdan Ertuğ, ikinci ve üçüncü eleme adayı da mavi takımdan Buse ve Kürşat seçildİ.

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