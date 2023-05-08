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SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 8 Mayıs 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:53
SURVIVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

8 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 8 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 8 Mayıs Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

8 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

8 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlanıp kazanan belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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