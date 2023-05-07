Haberler Magazin SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu!

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu!

7 Mayıs Survivor yeni bölümünde heyecan hız kesmeden sürüyor. Kırmızı ve mavi takım, ödül oyunu için parkura çıktı. Takımlar 2 etaplı dokunulmazlık oyununu kazanarak sembolün sahibi olmak için ter döktü. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 02:00
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu!

7 Mayıs Survivor yeni bölümünde heyecan hız kesmeden devam etti. Kırmızı ve mavi takım, ödül oyunu için parkura çıktı. Takımlar 2 etaplı dokunulmazlık oyununu kazanarak sembolün sahibi olmak için ter döktü. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI

Mavi ve kırmızı takımın dokunulmazlık karşılaşmasında yarışın kazananı Kırmızı takım oldu ve eleme adayı da Mavi takımdan çıkarıldı.

ELEME ADAYLARI

Oyunu kaybeden Kırmızı takımda eleme adayı Buse oldu.

DİĞER
Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı! Meğer iki oğlu da kendisinden ünlüymüş
Milli irade Başkan Erdoğan'ın yanında! Üsküdar'da sevgi seli: "Reis seni yalnız bırakmayacağız, dualarımız sizinle"
Jorge Jesus'tan hakem tepkisi!
Cimbom Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor eleme adayı belli oldu! (6 Mayıs)
15 Mayıs'ta okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi?
Doğalgaz hangi tarihler arasında ücretsiz?
EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 00:43
Kritik maçta kazanan Verona! Kritik maçta kazanan Verona! 00:40
Miami'de zafer Max Verstappen'in! Miami'de zafer Max Verstappen'in! 00:36
Toroğlu'dan Lale Orta iddiaları hakkında yeni açıklama! Toroğlu'dan Lale Orta iddiaları hakkında yeni açıklama! 23:57
ManU West Ham deplasmanında kayıp! ManU West Ham deplasmanında kayıp! 23:04
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş cevap! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş cevap! 22:58
Daha Eski
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? 22:53
Samsunspor şampiyonluk kupasına kavuştu! Samsunspor şampiyonluk kupasına kavuştu! 22:40
Jorge Jesus'tan hakem tepkisi! Jorge Jesus'tan hakem tepkisi! 21:58
Joao Pedro: Henüz lig bitmedi! Joao Pedro: Henüz lig bitmedi! 21:39
"Her rakip bize düşman kesiliyor" "Her rakip bize düşman kesiliyor" 21:34
Batshuayi: Burada yaşananlar saygısızlık Batshuayi: Burada yaşananlar saygısızlık 21:34