SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu!

7 Mayıs Survivor yeni bölümünde heyecan hız kesmeden devam etti. Kırmızı ve mavi takım, ödül oyunu için parkura çıktı. Takımlar 2 etaplı dokunulmazlık oyununu kazanarak sembolün sahibi olmak için ter döktü. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI

Mavi ve kırmızı takımın dokunulmazlık karşılaşmasında yarışın kazananı Kırmızı takım oldu ve eleme adayı da Mavi takımdan çıkarıldı.

ELEME ADAYLARI

Oyunu kaybeden Kırmızı takımda eleme adayı Buse oldu.