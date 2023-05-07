SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU | 7 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

7 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 7 Mayıs Pazar günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 7 Mayıs Pazar günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

7 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

7 Mayıs Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlanıp kazanan belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.