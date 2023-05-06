SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 6 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor heyecanı devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, dokunulmazlık için karşılaştı. Yarışmacılar zorlu dokunulmazlık parkurunda olağanüstü performanslar sergilendi. İşte, Survivor eleme adayları...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI

Mavi ve kırmızı takımın dokunulmazlık karşılaşması kıran kırana geçti. Son yarışı kazanan mavi takım, dokunulmazlığın sahibi oldu ve kırmızı takımdan eleme adayı çıkarıldı.

ELEME ADAYLARI

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Kırmızı takımdan Ertuğ, haftanın ilk eleme adayı oldu.