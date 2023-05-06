Haberler Magazin SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 6 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu!

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 6 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Heyecan dolu yarışmada ödül mücadelesi ve ardından dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana yarıştı. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 02:30 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 02:50
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 6 Mayıs Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor heyecanı devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, dokunulmazlık için karşılaştı. Yarışmacılar zorlu dokunulmazlık parkurunda olağanüstü performanslar sergilendi. İşte, Survivor eleme adayları...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI

Mavi ve kırmızı takımın dokunulmazlık karşılaşması kıran kırana geçti. Son yarışı kazanan mavi takım, dokunulmazlığın sahibi oldu ve kırmızı takımdan eleme adayı çıkarıldı.

ELEME ADAYLARI

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Kırmızı takımdan Ertuğ, haftanın ilk eleme adayı oldu.

DİĞER
Son dakika haberi: Şenol Güneş'in prensine dev talip! Beşiktaş'ta ilk ayrılık rekor kıracak...
Yörükler'den Başkan Erdoğan'a sevgi seli! 3 bin araçlık konvoyla karşıladılar
Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması!
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Bugün Survivor var mı?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (6 Mayıs)
Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa prim müjdesi!
Green Card başvuru sonuçları onay numarası nasıl öğrenilir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erman Toroğlu'dan bomba Lale Orta iddiası! Erman Toroğlu'dan bomba Lale Orta iddiası! 01:40
İspanya Kral Kupası Real Madrid'in! İspanya Kral Kupası Real Madrid'in! 01:10
Marsilya Lens deplasmanında kayıp! Marsilya Lens deplasmanında kayıp! 00:45
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:15
Müthiş maçta kazanan Adana Demirspor! Müthiş maçta kazanan Adana Demirspor! 23:13
Toroğlu değerlendirdi! Antalya'ya verilen kırmızı kart doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Antalya'ya verilen kırmızı kart doğru mu? 22:41
Daha Eski
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Kırmızı kart gerekir mi? Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Kırmızı kart gerekir mi? 22:35
"Maçın hikayesi bambaşka olabilirdi" "Maçın hikayesi bambaşka olabilirdi" 22:01
Tayfur Bingöl: İki tane hayalim var... Tayfur Bingöl: İki tane hayalim var... 21:53
Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş hakem açıklaması! 21:40
Vincent Aboubakar: Israrla devam ediyoruz Vincent Aboubakar: Israrla devam ediyoruz 21:33
Bayern Münih zirve yarışında hata yapmadı! Bayern Münih zirve yarışında hata yapmadı! 21:32