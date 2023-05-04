SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da eleme ne zaman?

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 4 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak bölümde iletişim oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 4 Mayıs Perşembe günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

4 MAYIS PERŞEMBE SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

4 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak bölümde iletişim oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. iletişim oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.