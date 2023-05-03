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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 3 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

3 Mayıs Survivor yeni bölümünde heyecan kadlığı yerden devam etti. Kırmızı ve mavi takım, ödül oyunu için parkura çıktı. 2 takım da özel bir tatil ödülü için yarıştı. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 01:36
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 3 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son olarak heyecan dolu yarışmada kırmızı ve mavi takım aileleri için ödül oyununda parkura çıktılar. Oyun iki güne yayıldı. Peki Survivor'da aile ödülünü kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

3 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan Survivor son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında ödül oyunu mücadelesi verildi.

2 etaplı mücadelenin ilk etabını en başarılı performansı gösteren kırmızı takım 1-0 öne geçti. Diğer etapta ise yapılan kıyasıya mücadele sonrasında ödülü kazanan takım belli oldu.

Mücadeleyi kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVIVOR ÖDÜLÜ NE?

Ödül oyununun sahibi olan takım Küba gezisini kazandı.

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