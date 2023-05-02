SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

2 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 2 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 2 Mayıs Salı günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

2 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

2 Mayıs Salı günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlanıp kazanan belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.