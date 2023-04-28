Çağlar Söyüncü Serra Pakdemir çifti barıştı!

Yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü, şu sıralar hem futbol kariyerinde hem de özel hayatında çok mutlu. Teknik direktörüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle İngiliz ekibi Leicester City'den sezon sonunda ayrılacak olan 26 yaşındaki futbolcu, kariyerine İspanya Ligi takımlarından Atletico Madrid'de devam edecek.

Bu transferiyle kariyerinde önemli bir sıçrama yapan Çağlar Söyüncü'nün yüzü, aşktan yana da güldü. Ünlü futbolcu, geçtiğimiz yaz Çeşme'de tanışıp aşk yaşamaya başladığı Serra Pakdemir ile bir süre önce dostça ayrılmıştı.

Takvim'de yer alan habere göre ikili, yeniden barıştı. Beraberliklerini 'uzun mesafe' nedeniyle kısa bir süreliğine noktalayan Çağlar Söyüncü ile sarışın fenomen, yaz yaklaşırken aşklarına ikinci bir şans verme kararı aldı.

Bu arada son dönemde 'futbolcu ile fenomen aşkı'nın sayısı git gide artmaya başladı. Fenomen Pelinay İğit, Trabzonsporlu Doruktan Toköz ile aşk yaşarken; fenomen Bilge Yenigül de Fransa'da top koşturan Cengiz Ünder ile birlikte...