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📺SURVIVOR'DA 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 25 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Heyecan dolu yarışmada son olarak haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kıran kırana yarış ardından kazanan dokunulmazlıkla birlikte ödülün de sahibi oluyor. Ünlüler ve gönüllüler nefes kesen mücadelede eleme potasına bir isim daha dahil etmemek için rekabet etti. Peki, Survivor'da eleme adayları kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 01:50 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 02:20
📺SURVIVOR'DA 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 25 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor heyecanı yaşanıyor! Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, hem dokunulmazlık hem de ödül için parkura çıktı. İki takım da dördüncü dokunulmazlık oyununda sıra dışı performans sergiledi. Akabinde kaybeden takım için kritik ada konseyi gerçekleşiyor. İşte, 25 Nisan Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı...

SURVIVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanan aynı zamanda ödül de elde ediyor. Oyunun ödülü ise hamburger menüsü oldu. Yarışmanın ilk etabını gönüllüler kazandı. Dokunulmazlık ikinci turunu ise ünlüler aldı. En iyilerde dokunulmazlık ve ödül ünlülerin oldu.

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık ardından ödül oyunu gerçekleşti. Erzak ödülü için yarışan takımların mücadelesi sonrasında kazanan ünlüler oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllülerde performans birincisi Özgür dışında herkes eleme adayı oldu. İşte eleme adayları: Cansu, Asena, Aziz, Ertuğ, Halil.

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