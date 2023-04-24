SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 24 Nisan Survivor eleme adayı kim? Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor eleme adayları kimler? sorusunun cevabı merak ediliyor. Survivor'da yarışmacılar kazanmak için rekabet ediyorlar. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme adayları belirleniyor. 24 Nisan yayında takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldiler. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun ilk turunu 8-0'lık skorla Ünlüler takımı kazandı. Dokunulmazlık oyunun ikinci turunu da Ünlüler takımı, 8-1 kazandı ve dokunulmazlık oyunu Ünlüler takımının oldu.

SURVİVOR MİNİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlığın hemen ardından mini bir ödül oyunu gerçekleşti. Oyunun ödülü ise ekmek, yumurta ve sucuk oldu. Ödülü kazanan 8-4'lük skorla Ünlüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Konseyde en fazla oyu alan AZİZ ile ERTUĞ haftanın 3. ve 4. eleme adayı seçildi.