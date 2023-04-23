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Survivor dokunulmazlık oyunun kim, hangi takım kazandı? | 23 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor ekranların en sevilen yarışma programı olarak milyonları ekran başına kilitlemeye devam ederken 23 Nisan Pazar günü yapılan 2. dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Eleme adayının belirlendiği bölümde Acun Ilıcalı Ada Konseyi'ni toplayıp eleme adayını açıklarken arama motorlarında Survivor dokunulmazlık oyunun kim, hangi takım kazandı? | 23 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 12:30
Survivor dokunulmazlık oyunun kim, hangi takım kazandı? | 23 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

23 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 23 Nisan Pazar günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ve eleme adayının kim olduğu merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 23 Nisan Pazar günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

23 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

23 Nisan Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.

23 NİSAN SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

23 Nisan Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde eleme adayının kim olduğu henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.

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