Haberler Magazin SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'de eleme ne zaman? | Alperen Şengün konuk oldu!

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'de eleme ne zaman? | Alperen Şengün konuk oldu!

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen yarışma programında bu hafta büyük bir sürpriz yaşanacak. Basketbol oyununa NBA yıldızı Alperen Şengün konuk olacak. İletişim oyunu da fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. Öte yandan adaya veda eden isim netlik kazanacak. Peki, Survivor 2023 iletişim oyununu kim kazanacak? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 09:47 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 10:00
SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'de eleme ne zaman? | Alperen Şengün konuk oldu!

Survivor'da heyecan dorukta. Adaya veda edecek ismin belli olacağı, iletişim oyunu ile heyecanın en üst düzeye çıkacağı bölüm merakla bekleniyor. NBA yıldızı Alperen Şengün de Survivor'a konuk olacak. Peki, Survivor 2023 iletişim oyununu kim kazanacak? İşte detaylar...

SURVİVOR 2023 İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Survivor iletişim ödülünü kazanan takım henüz bilinmiyor. İletişim ödülü ve basketbol maçını kazananlar belli olunca haberimizde yer alacak.

BUGÜN SURVIVOR VAR MI?

TV 8'in internet sitesinde yayınlanan yayın akışında Survivor'un yeni bölümünün yayınlanacağı gözükmektedir. Öte yandan bölümün fragmanı da yayınlandı.

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