SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'de eleme ne zaman? | Alperen Şengün konuk oldu!

Survivor'da heyecan dorukta. Adaya veda edecek ismin belli olacağı, iletişim oyunu ile heyecanın en üst düzeye çıkacağı bölüm merakla bekleniyor. NBA yıldızı Alperen Şengün de Survivor'a konuk olacak. Peki, Survivor 2023 iletişim oyununu kim kazanacak? İşte detaylar...

SURVİVOR 2023 İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Survivor iletişim ödülünü kazanan takım henüz bilinmiyor. İletişim ödülü ve basketbol maçını kazananlar belli olunca haberimizde yer alacak.

BUGÜN SURVIVOR VAR MI?

TV 8'in internet sitesinde yayınlanan yayın akışında Survivor'un yeni bölümünün yayınlanacağı gözükmektedir. Öte yandan bölümün fragmanı da yayınlandı.