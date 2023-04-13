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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? | 13 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor ekranların en sevilen yarışma programı olan bu sezonda heyecanla izlenmeye devam ediliyor. Birçok kişinin merakla beklediği 13 Nisan Perşembe tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 13 Nisan 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte haberin detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 01:00 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 01:10
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? | 13 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 13 Nisan Perşembe günü yayınlanan bölümünde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 13 Nisan Perşembe günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (13 NİSAN)

Kırmızı ve mavi takım, haftanın yeni bir ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takıma ödül olarak mısır gevreği, granola, süt, yoğurt ve muz veriliyor. Başa baş yarış sonrası ödülü kazanan takım ünlüler oldu

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Survivor Ödül oyununu kim kazandı 13 Nisan?
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
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