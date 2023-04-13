SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? | 13 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 13 Nisan Perşembe günü yayınlanan bölümünde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 13 Nisan Perşembe günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (13 NİSAN)

Kırmızı ve mavi takım, haftanın yeni bir ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takıma ödül olarak mısır gevreği, granola, süt, yoğurt ve muz veriliyor. Başa baş yarış sonrası ödülü kazanan takım ünlüler oldu