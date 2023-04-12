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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 12 Nisan 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 12 Nisan Çarşamba tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 12 Nisan 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 10:22
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 12 Nisan 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 12 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 12 Nisan Çarşamba günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

12 NİSAN ÇARŞAMBA SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

12 Nisan Çarşamba günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Ödül oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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