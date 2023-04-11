Haberler Magazin SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2023 yeni sezon heyecanla devam ediyor. İzleyicilerin merakla beklediği 11 Nisan Salı tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 11 Nisan 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül ne? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 01:30
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2023 yeni sezon heyecanla devam ediyor. Ödül için karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler takımı, zorlu yarışmanın ardından kazanan takım ziyafet çekti. İzleyicilerin merakla beklediği 11 Nisan Salı tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 11 Nisan 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül ne? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

11 NİSAN SURVIVOR'DA ÖDÜL NE?
Survivor'un yayınlanan yeni bölümünde kazanan takımın yarışmacıları çay ve tost ödülünün sahibi oldu.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım 2 tur üzerinden belirlendi. İlk turu kazanan Ünlüler, ikinci turu da galip noktaladı. Böylece Ünlüler takımı, ödül oyununun sahibi oldu.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da Nelsson'un yerine milli yıldız! Süper Lig'de yılın transferi Cimbom'dan...
Son dakika: Gerekçeli karar Resmi Gazete'de! Milletvekili seçilemeyecekler isim isim yayımlandı
Ertuğrul Doğan'dan teknik direktör açıklaması!
Sezon sonu bombalar patlıyor! 3 mevkiye 3 transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Merve neden diskalifiye oldu, ne yaptı?
Sağlık Bakanlığı 2023/5 KPSS tercih sonuç ekranı
EYT'liye bayram ikramiyesi var mı?
TCG Anadolu özellikleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çebi ve Baki PFDK'ye sevk edildi! Çebi ve Baki PFDK'ye sevk edildi! 00:51
Man. City ilk maçta avantajı kaptı! Man. City ilk maçta avantajı kaptı! 23:51
Inter Portekiz'den avantajlı döndü! Inter Portekiz'den avantajlı döndü! 23:51
Beşiktaş Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü 23:03
Galatasaray'da Kayserispor mesaisi Galatasaray'da Kayserispor mesaisi 23:01
Tuzla'yı deviren Samsunspor şampiyonluğa koşuyor! Tuzla'yı deviren Samsunspor şampiyonluğa koşuyor! 22:45
Daha Eski
Chelsea Ben Chilwell ile uzattı! Chelsea Ben Chilwell ile uzattı! 22:41
Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve... Jesus'a teklif gitti! Telefonla aradı ve... 21:32
Benfica - Inter | Manchester City - Bayern Münih | CANLI Benfica - Inter | Manchester City - Bayern Münih | CANLI 21:28
Ertuğrul Doğan'dan teknik direktör açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan teknik direktör açıklaması! 19:35
Sacha Boey milli takım tercihini yaptı! Sacha Boey milli takım tercihini yaptı! 19:08
Tolunay Kafkas'tan flaş Arda Güler açıklaması! Tolunay Kafkas'tan flaş Arda Güler açıklaması! 19:02