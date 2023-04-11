SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 11 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2023 yeni sezon heyecanla devam ediyor. Ödül için karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler takımı, zorlu yarışmanın ardından kazanan takım ziyafet çekti. İzleyicilerin merakla beklediği 11 Nisan Salı tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 11 Nisan 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül ne? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

11 NİSAN SURVIVOR'DA ÖDÜL NE?

Survivor'un yayınlanan yeni bölümünde kazanan takımın yarışmacıları çay ve tost ödülünün sahibi oldu.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım 2 tur üzerinden belirlendi. İlk turu kazanan Ünlüler, ikinci turu da galip noktaladı. Böylece Ünlüler takımı, ödül oyununun sahibi oldu.