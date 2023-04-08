SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 8 Nisan Survivor eleme adayı

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı takım kıyasıya bir mücadele yaşadı. Platforma sıkıca bağlanan yarışmacıları iki takım arkadaşı parkurun sonuna kadar itmeye çalıştı. Parkur sonunda platformun içinden çıkan isimler üç seramiği kırdıktan sonra seramiklerin arkasında yer alan üç sembolü düşürüp sayıyı almaya çalıştı. Peki Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığında Mavi ve Kırmızı takımın kıyasıya mücadelesinde ilk turu Kırmızı takım 8-7'lik skorla kazandı. İkinci turda yarışmacıların isteği doğrultusunda 8'de sonlanması bekenen oyun 6'da sonlandı. Oyunu kazanan Kırmızı takım oldu. Ödülden Murat Eken başarısız bir parkur geçirdiği için kendi isteği ile yararlanmak istemezken Asena'da son cezasını bugün kazanılan dokunulmazlık sonrası çekti ve cezasını tamamladı.

OSMAN CAN SAKATLANDI!



Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde platformda talihsiz bir sakatlık yaşayan Osman Can, Doktor Serhad Ömercikoğlu'nun ilk muayenesini ardından kontrol amaçlı olarak hastaneye gönderildi. Yarışmacı oyuna devam edemedi.

KARDELEN AÇIKLAMASI GELDİ!

Survivor'da sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edip edemeyeceği merak edilen Kardelen'le ilgili olarak yapılan açıklamada Kardelen'in yarışmaya devam edemeyeceği duyuruldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da kaybedilen ilk dokunulmazlık oyunu sonucunda Mavi takım kendi içerisinde eleme konseyine gitti. Merve kaybedilen ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında en çok ismi yazılan isim olarak ilk eleme adayı oldu. Yapılan oylama sonucunda Merve 4 oy alırken Ertuğ 2 oy aldı ve haftanın ilk eleme adayı oldu.