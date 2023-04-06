SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 6 Nisan 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 6 Nisan Perşembe günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 6 Nisan Perşembe günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...
6 NİSAN PERŞEMBE SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
6 Nisan Perşembe günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Ödül oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.