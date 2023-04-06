SURVIVOR 6 NİSAN KİM ELENDİ? 6 Nisan Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor'ın 6 Nisan'da yayımlanan bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında açık artırma heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı bölümde, eleme adayları olan Aziz, Alper, Barış, Murat arasından elenen isim belli oldu.

6 Nisan'da yayımlanan bölümde Survivor'a veda eden yarışmacı açıklandı. İşte ayrıntılar..

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen yarışmacı Alper oldu.

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende, 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'de Vine isimli uygulama'ya Ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek girmiştir.

2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.

2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018 yılında kendi kanalını açmıştır. 2020 yılında İzole isimli şarkısını çıkartmıştır. YouTube'da çektiği Kaçış isimli video serisinin özel bölümlerini Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen platformundan yayımlarken diğer bölümleri ise kendi kanalından yayımlamaktadır.