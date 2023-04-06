Haberler Magazin SURVIVOR 6 NİSAN KİM ELENDİ? 6 Nisan Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

SURVIVOR 6 NİSAN KİM ELENDİ? 6 Nisan Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor'da heyecan devam ediyor. Peki, Survivor'da kim elendi? 6 Nisan Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? Survivor elenen isim belli oldu. İşte haberin detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 02:40
SURVIVOR 6 NİSAN KİM ELENDİ? 6 Nisan Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor'ın 6 Nisan'da yayımlanan bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında açık artırma heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı bölümde, eleme adayları olan Aziz, Alper, Barış, Murat arasından elenen isim belli oldu.

6 Nisan'da yayımlanan bölümde Survivor'a veda eden yarışmacı açıklandı. İşte ayrıntılar..

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen yarışmacı Alper oldu.

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende, 1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'de Vine isimli uygulama'ya Ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek girmiştir.

2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.

2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018 yılında kendi kanalını açmıştır. 2020 yılında İzole isimli şarkısını çıkartmıştır. YouTube'da çektiği Kaçış isimli video serisinin özel bölümlerini Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen platformundan yayımlarken diğer bölümleri ise kendi kanalından yayımlamaktadır.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da Sergen Yalçın sürprizi sonrası ilk transfer belli oldu! Süper Lig’in yıldız ismi geri dönüyor…
11 ay önce anne olmuştu! Sinem Kobal’dan yeni paylaşım! Son hali olay! “Bu fotoğraflar Kenan İmirzalıoğlu’na Instagram açtırır...”
F.Bahçe kupada yarı finalde!
Avrupa'da Türk derbisinin galibi F.Bahçe! ÖZET İZLE
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
📺Camdaki Kız 73. BÖLÜM FULL İZLE
İstanbul barajlarında doluluk oranı ne?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Türkiye Kupası'nda yarı finalde! F.Bahçe Türkiye Kupası'nda yarı finalde! 23:24
Emre Mor: Kendimi mutlu hissediyorum Emre Mor: Kendimi mutlu hissediyorum 23:23
Jesus taraftara mesaj yolladı! Jesus taraftara mesaj yolladı! 23:04
Willian Arao: Yanlış anlaşıldım! Willian Arao: Yanlış anlaşıldım! 22:55
Jesus'tan İrfan Can'a destek! Jesus'tan İrfan Can'a destek! 22:45
F.Bahçe'de 4. gol Arda'dan! F.Bahçe'de 4. gol Arda'dan! 22:40
Daha Eski
Jorge Jesus'tan tribünlere Enner Valencia tepkisi! Jorge Jesus'tan tribünlere Enner Valencia tepkisi! 22:30
F.Bahçe kupada yarı finalde! F.Bahçe kupada yarı finalde! 22:29
F.Bahçe Serdar'la farkı 2'ye çıkardı! F.Bahçe Serdar'la farkı 2'ye çıkardı! 22:04
Fenerbahçe final için avantajı kaptı! Fenerbahçe final için avantajı kaptı! 21:43
Fenerbahçe Kayserispor önünde bir kez daha öne geçti! Fenerbahçe Kayserispor önünde bir kez daha öne geçti! 21:24
Kayseri F.Bahçe karşısında golü buldu! Kayseri F.Bahçe karşısında golü buldu! 21:00