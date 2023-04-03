SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 3 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

3 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 3 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 3 Nisan Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

3 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

3 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.