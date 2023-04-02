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Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da yeni sezonda heyecan sürüyor. 2 Nisan Pazar günü yayınlanan Survivorda yeni bölümde eleme adayı belli oldu. İzleyiciler 'Survivor eleme adayı kim oldu?' sorusu arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Bugün Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 03:00 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 03:00
Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor yeni sezonda heyecan devam ediyor. 2 Nisan Pazar günü yayınlanan Survivorda yeni bölümde eleme adayı belli oldu. İzleyiciler 'Survivor eleme adayı kim oldu?' sorusu arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Bugün Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte 2 Nisan Pazar Survivor'da elenen isim...

SURVIVOR'DA HANGİ TAKIM KAZANDI?

2 Nisan Pazar akşamı yarışmada dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Oyunu 3-1 kazanan Kırmızı Takım dokunulmazlığı alarak eleme potasından kurtuldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yarışmayı kaybeden Mavi Takım oylamaya gitti. 4 oy alan Aziz, eleme potasına gönderildi.

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Survivor eleme adayı belli oldu! (1 NİSAN)
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