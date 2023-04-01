Survivor eleme adayı kim oldu? 1 Nisan Survivor eleme adayı kim?

Survivor yeni sezonda heyecan devam ediyor. 1 Nisan Cumartesi günü yayınlanan Survivorda yeni bölümde eleme adayı belli oldu. İzleyiciler 'Survivor eleme adayı kim oldu?' sorusu arama motorlarında ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Bugün Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte 1 Nisan Cumartesi Survivor'da elenen isim...

SURVIVOR'DA HANGİ TAKIM KAZANDI?

1 Nisan Cumartesi akşamı yarışmada dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Oyunu Kazanan Mavi Takım haftanın ilk dokunulmazlığını alarak eleme potasından kurtuldu. Öte yandan yemek ödülünün de sahibi oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yarışmayı kaybeden Kırmızı Takım oylamaya gitti. 4 oy alan Murat Eken, eleme potasına gönderildi.