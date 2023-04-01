SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 1 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

1 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 1 Nisan Cumartesi günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 1 Nisan Cumartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

1 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

1 Nisan Salı günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.