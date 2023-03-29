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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 Mart 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 29 Mart Çarşamba tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 29 Mart 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 01:46
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 Mart 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 29 Mart Çarşamba günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 29 Mart Çarşamba günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

29 MART ÇARŞAMBA SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
29 Mart Çarşamba günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Ödül oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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