SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor 28 Mart ödül oyununu kim kazandı?

28 Mart 2023 Salı günü yayınlanan Survivor 2023 son bölümde yeniden şekillenen kırmızı ve mavi takımlar ilk ödül oyununda karşı karşıya geldi. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan parkurda mücadele veren yeni mavi ve kırmızı takımlardan hedeflenen sayıyı en önce kazanan takım ödülün de sahibi oldu. Detayları öğrenmek isteyenler Survivor ödül oyununu kim kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda en iyiler oyunu sonrasından 3-0'lık farklı galibiyete imza atan KIRMIZI TAKIM kazanan taraf oldu.

SURVIVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor ödül oyunununda kazanan takım yemek ödülünün sahibi oldu