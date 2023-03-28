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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor 28 Mart ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Heyecan dolu yarışmada son olarak yeni mavi ve kırmızı takımlar ilk ödül oyunu için parkura çıktı. Zorlu parkurda ödülün sahibi olmak için mücadele eden takımlardan en başarılı performansa imza atanı ödülün sahibi oldu. Yarışmayı takip edenler ise detayları merak ederek Survivor ödül oyununu kim kazandı? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 02:40
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor 28 Mart ödül oyununu kim kazandı?

28 Mart 2023 Salı günü yayınlanan Survivor 2023 son bölümde yeniden şekillenen kırmızı ve mavi takımlar ilk ödül oyununda karşı karşıya geldi. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan parkurda mücadele veren yeni mavi ve kırmızı takımlardan hedeflenen sayıyı en önce kazanan takım ödülün de sahibi oldu. Detayları öğrenmek isteyenler Survivor ödül oyununu kim kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda en iyiler oyunu sonrasından 3-0'lık farklı galibiyete imza atan KIRMIZI TAKIM kazanan taraf oldu.

SURVIVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor ödül oyunununda kazanan takım yemek ödülünün sahibi oldu

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