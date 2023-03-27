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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 27 Mart 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte seviyesi yüzde 50'nin üzerine sadece Ömerli Barajı ulaşırken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 27 Mart Pazartesi barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 11:10
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 27 Mart 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 27 Mart Pazartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 37,33 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 11,65 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,41 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 9,08 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 8,59 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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