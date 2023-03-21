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SURVIVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU? 21 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor'da son olarak ünlüler ve gönüllüler arasında üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı ve potaya giren üçüncü isim belli oldu. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 02:20 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 02:20
SURVIVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU? 21 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

21 Mart akşamı Survivor'da dokunulmazlık parkurunda mücadele eden takımlar, yarışın sonunda kaybeden takım bir arkadaşının daha adını yazmak zorunda kaldı. Peki, Survivor haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 21 Mart eleme adayı kim oldu

21 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Salı akşamı iki takım da dokunulmazlık parkurunda mücadele verdi. Oyunu kazanan 2 gün boyunca verilen yatakta yatacak ve iyi kamp şartlarını da elde etmiş oluyor. Dokunulmazlıkta kadınlar yarışını ünlüler alırken erkekleri de başa baş rekat ardından erkekler aldı. Böylece 3. dokunulmazlık ve ödül de ünlüler takımının oldu.

SURVİVOR HAFTANIN ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI BELLİ OLDU!
Ünlüler takımından eleme adayı Murat Eken, gönüllülerden de Aziz oldu. Üçüncü isim ada konseyinde yapılan oylama sonucu Asena oldu.

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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUN
Survivor eleme adayı kim oldu? (20 MART)
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