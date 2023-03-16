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SURVIVOR KİM ELENDİ? 16 Mart Survivor'a kim veda etti?

Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak ise Survivor'de elenen isim belli oldu. Seyirciler merakla "Survivor'da kim elendi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 02:00 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 02:20
SURVIVOR KİM ELENDİ? 16 Mart Survivor'a kim veda etti?

"Survivor kim elendi?" sorusu aratmalarda hız kazandı. Survivor 2023 yarışmasına veda eden isim TV8 canlı yayınında belli oldu. Fenomen yarışma programında bu akşam eleme heyecanı yaşandı. İşte Survivor'a veda eden isim...

ELEME POTASINDAKİ İSİMLER ŞU ŞEKİLDEYDİ:

Fatih
Cansu
Aziz
Alper

ELENEN İSİM BELLİ OLDU!

Survivor 2023 yarışmasına veda eden isim Fatih Kılıçarslan oldu.

İŞTE FATİH KILIÇARSLAN'IN VEDA SÖZLERİ:

Bu benim uzun süreli hayalimdi. Hep Dominik'in kumlarına 66'ı kazımak istiyordum. Zorlanmayı da çok sevdim. Acı çekmeyi de çok sevdim. Yokluğu da çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Sevdiğim bir şeyi yerine getirdim. Gençlere ve öğrencilerime hayallerinden vazgeçmemelerini ve istedikleri zaman istedikleri şeyi yapabileceklerini burada göstermiş oldum. Çok mutluyum. Bütün arkadaşlarıma da bu yolda başarılar diliyorum. Her kimin kalbini kırdıysam affola.

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