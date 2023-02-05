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SURVIVIR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 5 Şubat Survivor yokluk adasına kim gitti?

Survivor'da heyecan devam ediyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık yağmuru oyununun kazananı ve yokuluk adasına giden isimler büyük merak konusu haline geldi. Peki 5 Şubat 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte haberin detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 01:50 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 02:10
SURVIVIR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 5 Şubat Survivor yokluk adasına kim gitti?

Survivor'da heyecan dokunulmazlık yağmuru oyunu ile devam ediyor. Ünlüler, gönüllüler, fenomenler arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı mücadelede haftanın dokunulmazlık yağmuru oyunu epeyce zorlu geçti. Peki, "5 Şubat Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

5 Şubat Pazar günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ada konseyinde Acun Ilıcalı Chaby Han'ın yarışmaya veda ettiğini açıkladı. Ada şartlarına daha fazla dayanamayan Chaby yarışmadan elendi. Bugün dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.

Survivor'da eleme adayı Aziz ve Elanur oldu. İki isim "Yokluk Adasına" gitti.

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