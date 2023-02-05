SURVIVIR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 5 Şubat Survivor yokluk adasına kim gitti?

Survivor'da heyecan dokunulmazlık yağmuru oyunu ile devam ediyor. Ünlüler, gönüllüler, fenomenler arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı mücadelede haftanın dokunulmazlık yağmuru oyunu epeyce zorlu geçti. Peki, "5 Şubat Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

5 Şubat Pazar günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım ünlüler oldu.



SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ada konseyinde Acun Ilıcalı Chaby Han'ın yarışmaya veda ettiğini açıkladı. Ada şartlarına daha fazla dayanamayan Chaby yarışmadan elendi. Bugün dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.

Survivor'da eleme adayı Aziz ve Elanur oldu. İki isim "Yokluk Adasına" gitti.