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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 2 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor yeni sezona gümbür gümbür başladı. Birçok kişinin merakla beklediği 2 Şubat Perşembe tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 2 Şubat 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazanacak? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 15:30
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 2 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 2 Şubat Perşembe günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 2 Şubat Perşembe günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

2 ŞUBAT PERŞEMBE SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

2 Şubat Perşembe günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Ödül oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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