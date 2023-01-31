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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 30 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan artarak devam ediyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 31 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 02:30 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 02:30
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 30 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan 3. dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Ünlüler, gönüllüler, fenomenler arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı mücadelede haftanın üçüncü dokunulmazlığı elde eden isim belli oldu. Peki, "31 Ocak Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

31 OCAK SALI SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

31 Ocak Salı günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

31 OCAK SALI SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gönüllüler takımında yapılan ada oylamasının ardından eleme adayları Aziz, Fatih, Avcı'nın ardından Senem ve Tunga eleme adayı oldu.

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31 Ocak 2023 Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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