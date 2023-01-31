SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 31 Ocak 2023 Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kim?

31 OCAK SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 31 Ocak Salı günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 31 Ocak Salı günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

31 OCAK SALI SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

31 Ocak Salı günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.

31 OCAK SALI SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gönüllüler takımında yapılan ada oylamasının ardından eleme adayları henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.