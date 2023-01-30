SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 30 Ocak 2023 Survivor haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kim?

30 OCAK SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 30 Ocak Pazartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 30 Ocak Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

30 OCAK PAZARTESİ SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

30 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.

30 OCAK PAZARTESİ SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ünlüler takımında yapılan ada oylamasının ardından eleme adayları henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.