Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 30 Ocak 2023 Survivor haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kim?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 30 Ocak 2023 Survivor haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kim?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 30 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 12:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 30 Ocak 2023 Survivor haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kim?

30 OCAK SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 30 Ocak Pazartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 30 Ocak Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

30 OCAK PAZARTESİ SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

30 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.

30 OCAK PAZARTESİ SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ünlüler takımında yapılan ada oylamasının ardından eleme adayları henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.

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Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (29 Ocak)
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 29 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
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