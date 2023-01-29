SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 29 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

29 OCAK SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 29 Ocak Pazar günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 29 Ocak Pazar günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

29 OCAK PAZAR SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununda kadınlar yarışını 8-1 ünlüler aldı ve erkekler oyununda da Ertuğ'un sayısı ile ünlüler takımı hem ödülün hem de dokunulmazlığın sahibi oldu.

29 OCAK PAZAR SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da 1. eleme adayı Gönüllüler takımının eleme konseyinde en çok ismi çıkan Aziz oldu.

Performans birincisi ise Özgür olurken ikinci gitme adayını belirledi ve Chaby'nin ismini verdi.