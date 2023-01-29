Haberler Magazin SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 29 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 29 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan sürüyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 29 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 01:40
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 29 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

29 OCAK SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 29 Ocak Pazar günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 29 Ocak Pazar günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

29 OCAK PAZAR SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununda kadınlar yarışını 8-1 ünlüler aldı ve erkekler oyununda da Ertuğ'un sayısı ile ünlüler takımı hem ödülün hem de dokunulmazlığın sahibi oldu.

29 OCAK PAZAR SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da 1. eleme adayı Gönüllüler takımının eleme konseyinde en çok ismi çıkan Aziz oldu.

Performans birincisi ise Özgür olurken ikinci gitme adayını belirledi ve Chaby'nin ismini verdi.

DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu'dan Jorge Jesus'a flaş sözler! "Arda sana gereken dersi verdi"
Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya evlilik yolunda ilk adımı attı! Müstakbel eşi de ünlü çıktı! Bakın kiminle evleniyor...
Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor
Toroğlu değerlendirdi! Penaltının tekrar kararı doğru mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 29 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?
Survivor ödül oyununu kim kazandı? (28 Ocak)
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bernabeu'da kazanan yok! Bernabeu'da kazanan yok! 01:13
Napoli Roma karşısında hata yapmadı! Napoli Roma karşısında hata yapmadı! 01:09
PSG'ye Reims çelmesi! PSG'ye Reims çelmesi! 01:07
Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! Rıza Çalımbay'dan fikstür tepkisi! 00:32
Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural... Oosterwolde yabancı sınırından muaf! İşte o kural... 00:18
F.Bahçe'nin yeni transferi Oosterwolde Kadıköy'de! F.Bahçe'nin yeni transferi Oosterwolde Kadıköy'de! 23:40
Daha Eski
Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor Valencia için son 4 gol! Efsaneler onu bekliyor 23:33
F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! F.Bahçe ayrılığı resmen duyurdu! 23:08
A. Efes evinde Aliağa Petkim'i rahat geçti A. Efes evinde Aliağa Petkim'i rahat geçti 22:58
Altay'dan eleştirilere yanıt: Herkesin bir fikri var Altay'dan eleştirilere yanıt: Herkesin bir fikri var 22:53
Kazım Akgün: Güzel maç oldu Kazım Akgün: Güzel maç oldu 22:48
"Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız" "Kümede kalmak için elimizden geleni yapacağız" 22:46