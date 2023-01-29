Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 29 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 29 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da heyecan artarak devam ediyor. Hem beden hem zeka gücünün kullanıldığı 2023 Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 29 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte tüm merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 12:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 12:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 29 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

29 OCAK SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 29 Ocak Pazar günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 29 Ocak Pazar günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

29 OCAK PAZAR SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

29 Ocak Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.

29 OCAK PAZAR SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ünlüler takımında yapılan ada oylamasının ardından eleme adayları henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.

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