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ALFA KURT (ALPHA) FİLMİNİN KONUSU NE? Alfa Kurt filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Albert Hughes'in üstlendiği 2018 yapımı Alfa Kurt filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Alfa Kurt filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 15:04
ALFA KURT (ALPHA) FİLMİNİN KONUSU NE? Alfa Kurt filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Alfa Kurt filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Alfa Kurt filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2018 yapımı aksiyon filmi Alfa Kurt detayları haberimizde...

ALFA KURT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Alpha, sürüsünden ayrı düşen genç bir adamın, sürüsünden ayrı kalan bir kurt ile kurduğu arkadaşlığı konu ediyor. 20 bin yıl önce Avrupa'da yaşayan genç bir adam, kabilesinin en elit grubuyla ilk avına çıktığında yaralanır. Kendine geldiğinde yalnız olduğunu fark eder ve ölüme terk edildiğini anlar. Acımasız, ağır, yabani şartlara karşı hayatta kalmak için mücadele etmesi gerekecektir. Bu sırada sürüsünden ayrılmış bir kurt bulur. Yavaş yavaş kurt ile birbirlerine alışmaya başlarlar ve güvenmeyi öğrenirler. Tüm olumsuzluklara karşı beraber sayısız zorluklardan, tehlikelerden geçerek ölümcül kış gelmeden evlerine ulaşmaya çalışırlar.

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ALFA KURT FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Kodi Smit-McPhee
  • Jóhannes Haukur Jóhannesson
  • Natassia Malthe
  • Marcin Kowalczyk
  • Spencer Bogaert
  • Dan Wiedenhaupt
  • Mercedes De La Zerda
  • Morgan Freeman
  • Jens Hultén
  • Priya Rajaratnam
  • Leonor Varela
  • Michael Kruse-Dahl

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