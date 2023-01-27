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JUMANJI VAHŞİ ORMAN KONUSU NE? | Jumanji Vahşi Orman filminin oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi?

Başrollerinde Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart'ın olduğu "Jumanji Vahşi Orman" filmi, televizyon ekranlarında yer almasının ardından filmseverler tarafından merak konusu oldu. Fantastik aksiyon filmi hakkında arama motorlarında araştırılan Jumanji Vahşi Orman konusu ne? Jumanji Vahşi Orman filminin oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 10:30 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 11:00
JUMANJI VAHŞİ ORMAN KONUSU NE? | Jumanji Vahşi Orman filminin oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Jake Kasdan'ın oturduğu ve 1995 yapımı kült film Jumanji'nin devam halkası olan filmin başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart'ın paylaştığı Jumanji Vahşi Orman filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Fantastik ve aksiyon türündeki sevilen film hakkında arama motorlarında araştırılan Jumanji Vahşi Orman konusu ne? Jumanji Vahşi Orman filminin oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

JUMANJI VAHŞİ ORMAN KONUSU NE?

Dört sıra dışı arkadaş bir video konsol oyunu bulur. Daha önce kimse bu oyunun adını duymamıştır. Heyecanla oyunu incelemeye başlayan ve oynamaya koyulan dört ergen kendilerini vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulurlar. Kısa bir süre sonra Jumanji ile oynadıklarını düşünen çocuklar kendilerinin de bir oyunun içinde olduğunu keşfederler. Sonsuza kadar Jumanji'nin içinde hapsolmamak için hayatlarının macerasını yaşamak zorundadırlar.

JUMANJI VAHŞİ ORMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Dwayne Johnson
  • Jack Black
  • Kevin Hart
  • Karen Gillan
  • Nick Jonas
  • Alex Wolff
  • Madison Iseman
  • Bobby Cannavale

JUMANJI VAHŞİ ORMAN NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Havai'nin Honolulu şehrinde çekilen Jumanji: Vahşi Orman filmi 2017 yılında vizyona girdi.

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