SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Ocak 2023 Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 23 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 23 Ocak Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

23 OCAK PAZARTESİ SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

23 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan isim henüz bilinmiyor. Dokunulmazlık oyunu oynanıp kazanan belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.