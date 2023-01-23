Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Ocak 2023 Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Ocak 2023 Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan dorukta. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi ile ilgili detaylar fragmanda izleyenleri heyecanlandırdı. Survivor, bu akşam ekranlara gelecek 23 Ocak Pazartesi tarihli bölümde ise Suvivor dokunulmazlık oyununun kazananı merak ediyor. Peki, 23 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 12:00
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Ocak 2023 Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 23 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 23 Ocak Pazartesi günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

23 OCAK PAZARTESİ SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

23 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan isim henüz bilinmiyor. Dokunulmazlık oyunu oynanıp kazanan belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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