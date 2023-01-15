Haberler Magazin ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI BAŞLIYOR | Orta Gelir Konut Kredisi faiz oranları, başvuru şartları, tarihleri, geri ödemesi (Yeni Evim konut kampanyası)

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI BAŞLIYOR | Orta Gelir Konut Kredisi faiz oranları, başvuru şartları, tarihleri, geri ödemesi (Yeni Evim konut kampanyası)

Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci sosyal konut projesi Yeni Evim konut kampanyası başlıyor. Orta gelirli vatandaşların düşük faizli krediyle ev sahibi olmasını sağlayacak olan proje 81 ilde geçerli olurken TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesine katılamayan orta gelirli vatqandaşlar, bu yeni kampanyanın detaylarını araştırıyor. Peki Orta Gelir Konut Kredisi faiz oranları kaç? Başvuru şartları ve başvuru tarihleri neler? Kaç ay vade yapılacak? Geri ödemesi nasıl olacak? İşte Yeni Evim konut kampanyası tüm detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 19:20 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 19:30
ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI BAŞLIYOR | Orta Gelir Konut Kredisi faiz oranları, başvuru şartları, tarihleri, geri ödemesi (Yeni Evim konut kampanyası)

Orta gelirli binlerce vatnadaşın beklediği Orta Gelirliye Konut Kampanyası projesi başlıyor. TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ardından cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci sosyal konut projesi olan ve orta gelirli vatandaşlara düşük faizle kredi imkanı sunan kampanya hakkında araştırma yapan vatandaşlar arama motorlarında Orta Gelir Konut Kredisi faiz oranları kaç? Başvuru şartları ve başvuru tarihleri neler? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ

Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları 16 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

Orta gelirliye konut kampanyasında herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. 16 Ocak itibarıyla konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

ORTA GELİR KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

  • Konutlar sıfır olacak.
  • Kişinin üzerine konut olmayacak.
  • 1 yıl ikamet şartı olacak.
  • Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak.
  • Peşinat yüzde 10 olacak.
  • Ev 5 yıl satılamayacak.
  • 15 yıl vade olacak.
  • Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek.
  • Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak.
  • 15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi alınabilecek.
  • Süreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecek.
  • İlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacak.

ORTA GELİR KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI KAÇ?

İlk etapta 100 bin konut satışı planlanan ve 81 ilde geçerli olan Orta Gelir Konut Kampanyası'ndan 18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

Konut kampanyasında faiz oranı kademeli olacak, kırsalda konutu olan da kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanyadan faydalanacaklara uygulanacak faiz oranı kullanılacak kredinin tutarına göre değişecek.

2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak.

ORTA GELİR KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NASIL OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında 1 milyon liralık kredi baz alınarak örnek ödeme planı da paylaşıldı.

Buna göre hane geliri 15 bin lira olan bir katılımcı kredi ödemesine ilk yıl 4 bin 400 lira aylık taksit ile başlayacak. Bu tutar 8'inci yıldan itibaren 11 bin 896 lirayı bulacak. Ödeme planı hane geliri, konut değeri ve vadeye göre değişecek.

Çekilecek kredinin yüzde 40'nı geçmemesi gereken hane halkı gelirinde ise yalnızca eşlerin kazancı dikkate alınacak. Krediye başvuranlarda son 1 yılın en az 9 ayında sosyal güvenlik primi ödeme şartı aranacak.

DİĞER
Alp Navruz 33 oldu! "Varlığını hissettiğim herkes, hep var olsun"
Afra Saraçoğlu ile ayrılan Mert Yazıcıoğlu'ndan gecelerde bomba görüntü! Sosyal medya yıkıldı: "Ayrılık acısı kalmamış"
Bomba transfer hamlesi! Dünya yıldızı G.Saray'a
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Journeyman filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Survivor ünlüler, gönüllüler ve fenomenler kadroları!
Gülsim Ali kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
Uğur Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?
EYT meclise ne zaman gelir? İlk maaşlar ne zaman yatacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK savunmasından büyük hata! Gaziantep FK savunmasından büyük hata! 19:18
Newcastle United 3 puanı tek golle aldı! Newcastle United 3 puanı tek golle aldı! 19:11
Chelsea 1 attı 3 aldı! Chelsea 1 attı 3 aldı! 19:06
Bologna deplasmanda 3 puanı aldı! Bologna deplasmanda 3 puanı aldı! 18:59
F.Bahçe deplasmanda farklı! F.Bahçe deplasmanda farklı! 18:39
Enes Ünal'ın golü Getafe'ye yetmedi! Enes Ünal'ın golü Getafe'ye yetmedi! 18:37
Daha Eski
Gaziantep FK - F.Bahçe maçı saat kaçta? Gaziantep FK - F.Bahçe maçı saat kaçta? 16:58
Udinese - Bologna | CANLI Udinese - Bologna | CANLI 17:01
Lille farklı kazandı! Lille farklı kazandı! 17:09
F.Bahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i belli oldu! 17:31
Kadınlar derbisinde kazanan Galatasaray! Kadınlar derbisinde kazanan Galatasaray! 17:34
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı | CANLI Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı | CANLI 17:46